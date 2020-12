Jorge Jesus compte faire tourner son effectif face au Standard, mais vise la victoire

Déjà qualifié pour les 16e de finale de l'Europa League, le Benfica Lisbonne se rend tout de même au Standard avec l'intention de s'imposer à Sclessin, et de terminer à la 1re place du groupe D, comme l'a indiqué l'entraîneur lisboète Jorge Jesus mercredi lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match.

Le Standard reçoit Benfica jeudi à 18h55 dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de l'Europa League. Alors que les Rouches ont en effet été éliminés après leur défaite 3-2 sur le terrain des Glasgow Rangers la semaine dernière, les Aigles se sont qualifiés pour les 16e de finale à la suite de leur victoire 4-0 face au Lech Poznan.

Benfica et les Rangers sont en tête du groupe avec 11 points et sont assurés de passer l'hiver européen. Poznan et le Standard comptent 3 unités.

"Nous sommes déjà qualifiés, mais cela ne veut pas dire que nous jouerons pas avec l'intention de gagner", déclare Jorge Jesus. "Notre devoir est de gagner et de finir en tête du groupe".

L'entraîneur portugais ne cache toutefois pas qu'il va profiter de cette rencontre sans enjeu pour faire tourner son effectif. "Je vais en profiter pour lancer des joueurs qui ne jouent jamais", dit-il.

Au match aller, Benfica avait battu le Standard 3-0 le 29 octobre à Lisbonne. "Cela a été un de nos meilleurs matches en Europa League", avance Jorge Jesus. "Le score peut donner l'impression que le Standard n'est pas une bonne équipe, mais c'est faux. Le championnat belge est une bonne compétition. Les clubs belges jouent pour la qualification en Ligue des Champions et en Europa League. Voyez ce que fait l'Antwerp dans le groupe de Tottenham".