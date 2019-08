Jess Thorup sait que Rijeka peut "faire plus que simplement défendre"

Ce jeudi soir, la Gantoise tentera de décrocher son billet pour les poules de l'Europa League lors des barrages retour face aux Croates de Rijeka. A l'aller, les Buffalos s'étaient imposés 2-1 à la Ghelamco Arena. "Nous ne sommes pas venus ici pour défendre pendant 90 minutes", a commenté l'entraîneur gantois, Jess Thorup, en conférence de presse d'avant-match mercredi.

"Face à nous, ils ont mis en place un système à cinq défenseurs. Mais ils peuvent aussi jouer avec une animation complètement différente", a analysé l'entraîneur danois. "La semaine dernière, Rijeka avait un bloc très bas et n'avait pas la volonté de jouer offensivement. Cette équipe mise donc sur un bon résultat à domicile grâce à leur but inscrit chez nous. Je m'attends à voir une équipe croate beaucoup plus offensive face à ses supporters. Ils doivent marquer".

Malgré cet avantage d'un but, l'entraîneur gantois ne veut pas se concentrer uniquement sur les tâches défensives de son équipe. "Nous ne sommes pas venus ici pour défendre pendant 90 minutes. Ce n'est pas notre style. Nous allons avoir des espaces et nous devrons en profiter".

Le gardien gantois Thomas Kaminski va dans le même sens. "Nous ne sommes pas le style d'équipe à camper dans nos seize mètres. On veut dominer le match et offrir un football attractif. On a eu un peu de repos pour aborder ce match dans des conditions optimales", a conclu le portier de 26 ans.