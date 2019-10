Jess Thorup, entraîneur de Gand : "On a perdu le contrôle du match"

Dominant dans le jeu contre Oleksandriya , Gand n'est malheureusement pas parvenu à traduire cette domination au marquoir, les Buffalos étant poussés au partage par de vaillants Ukrainiens. Au final, après la rencontre, les réactions oscillaient entre la fierté d'avoir glané un point à l'extérieur et la déception de ne pas avoir remporté la partie.

Excellent en première mi-temps, Vadis Odjidja s'est un peu éteint après l'entracte, à l'image de son équipe d'ailleurs. Il s'est exprimé au micro de Sporza après la rencontre : "On est un peu déçu mais au final on se dit qu'un point en déplacement c'est pas mal. Il y avait la possibilité de prendre les trois points, on a eu des occasions mais en face on a affronté une équipe solide, qui n'avait pas peur des duels et qui nous a empêché de montrer notre meilleur visage ce soir."

Analyse similaire pour Jesse Thorup, le coach des Buffalos : "En menant à la mi-temps, on espère toujours gagner le match mais je pense qu'on a un peu perdu le contrôle du match à la fin de la première mi-temps et surtout au début de la seconde. On a commencé à défendre au lieu de développer notre jeu. Ce qui m'a plu c'est la réaction après le but encaissé, on est reparti de l'avant mais il nous a manqué la concrétisation et le dernier geste." expliquait-il sobrement.