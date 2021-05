Jérémy Perbet : "Villarreal, un club familial parmi les grands" - 26/05/2021 En préambule de la finale d’Europa League, Jérémy Perbet est revenu avec nous sur la progression de Villarreal ces dernières années. L’ancien buteur carolo ou montois a passé une saison et demie en Espagne. Il y a notamment fêté la montée en Liga et garde un beau souvenir de son passage dans les rangs du Sous-marin jaune. Le désormais buteur du FC Liège évoque la ville, les supporters, la philosophie et la taille humaine de son ancien club.