Ivan Leko : "Je ne peux qu'être fier de ce que mes joueurs ont montré"

L'Antwerp n'a pas manqué son rendez-vous avec l'histoire. Jeudi, le Great Old s'est imposé 3-1 contre Ludogorets et a assuré sa qualification pour les seizièmes de finale de l'Europa League au terme de cette 5e et avant-dernière journée du groupe J. "Nous avons dominé et forcé beaucoup d'occasions en première période. En tant qu'entraîneur, c'était plaisant", a déclaré Ivan Leko après le match.

"Comme entraîneur, je ne peux qu'être fier de ce que mes joueurs ont montré. Mais tout n'a pas été parfait dans cette rencontre. Nous aurions sûrement dû marquer trois ou quatre fois avant la pause et nous avons ensuite concédé trop d'occasion. Ludogorets aurait pu marquer plusieurs goals."

"Avoir pu gagner la Coupe en début de saison, avec une équipe B ou C, était une sorte de miracle. Cette qualification européenne est aussi très agréable pour le groupe", a ajouté le Croate, rappelant que l'Antwerp sortait du pot 4. "Nous avons une nouvelle fois montré ce dont nous étions capables. A la Belgique mais aussi au reste de l'Europe."

Dans l'autre match du groupe, les Autrichiens du LASK ont tenu en échec Tottenham au terme d'un match riche en rebondissements (3-3).

Au classement, l'Antwerp est premier avec 12 unités et devance Tottenham (10). Les deux équipes se disputeront la première place du groupe la semaine prochaine à Londres. Le LASK (7) et Ludogorets (0) sont éliminés.

"Je vais tenter de profiter de ce match à Tottenham", a dit le T1 anversois. "Nous allons aligner notre meilleure équipe et jouer pour accrocher un résultat. Nous sommes conscients qu'il existe une grande différence entre les deux équipes mais tout est possible en football. Les Spurs peuvent aussi avoir un jour moins bien", a ponctué Leko après avoir rappelé la victoire 1-0 ai Bosuil à l'aller.

Qu'importe le résultat à Londres, l'Antwerp passera l'hiver européen, une première depuis l'exercice 1992-1993. Cette saison-là, les Anversois avaient perdu contre Parme en finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe.