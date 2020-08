Inter – Leverkusen : Lukaku, qui n'a plus gagné de trophée depuis Anderlecht en 2010 veut remporter l'Europa League (Direct Vidéo 21h)

Dans sa déjà longue carrière, commencée à l’âge de 16 ans avec Anderlecht et contre le Standard, Romelu Lukaku a disputé 58 matchs européens (en club), inscrit 29 buts, et signé 11 assists. Pas mal. Il partage avec Alan Shearer un record un peu spécial : il a scoré dans chacun de ses 8 derniers matchs disputés en Europa League. 5 matchs avec Everton (2014-2015) et 3 avec l’Inter cette saison.

Mais il n’a jamais rien gagné (le dernier trophée qu’il a brandi est celui de Champion de Belgique, avec Anderlecht, en 2010), et sur la scène européenne, il n’a jamais dépassé le stade des quarts de finale.

On reprend le fil de son parcours européen club par club.

Avec Anderlecht, en 2009-2010, il est éliminé en 1/8 de finale de C3 par Hambourg. L’année suivante, en 1/16, par l’Ajax.

A Chelsea (2011-2012), il n’est pas concerné par le magnifique parcours qui mène les Blues d’André Villas-Boas puis de Roberto Di Matteo à la victoire en C1 contre le Bayern.

La saison à WBA n’offre pas de rencontre européenne, pas plus que la première à Everton.

Par contre, en 2014-2015, les Toffees vont jusqu’en 1/8 de l’Europa League, battus par le D. Kyev, l’attaquant des Diables dispute 9 matchs, marque 8 buts, signe 5 assists. Lukaku est le meilleur buteur d’Everton, tant en championnat (10 buts) que toutes compétitions confondues (20). Son entraîneur est un certain Roberto Martinez.

En deux saisons à Manchester United (2009-2011), il dispute 8 et 9 rencontres de C1 et marque 5 et 2 buts. Elimination en 1/16 par Séville puis en 1/4 par le Barca, après avoir écarté le PSG en 1/8, avec 2 réalisations décisives de Big Rom.

Avec l’Inter cette saison Lukaku peut ambitionner d’enfin accéder aux demi-finales d’une coupe d’Europe. Pour cela il faudra éliminer le Bayer Leverkusen, et ce n’est pas gagné d’avance !

Mais l’homme est en forme. Il a inscrit lors du 1/8 de finale contre Getafe son 30e but de la saison pour l’Inter. Le dernier a avoir réussi ça s’appelle Samuel Eto’o, en 2010-2011. Lukaku est LE joueur voulu par Antonio Conte dès son arrivée à Milan. En fait, l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzura (2014-2016), impressionné par les prestations de notre compatriote lors de l’Euro 2016, souhaitait déjà l’attirer à Chelsea. C’est Michy Batshuayi qui y a débarqué. De son côté, Romelu rêvait déjà de travailler pour Conte depuis un match amical Belgique-Italie de 2015.

Depuis le début de saison sous Conte, l’attaquant des Diables a quasi-tout joué (47 matchs), jouit de la grande confiance que lui accorde son entraîneur, est apprécié par la presse transalpine, est écouté dans le vestiaire des Nérazzuri, et ne cache pas son amour pour son club, qui le lui rend bien.

Inter-Leverkusen, une première demi-finale européenne s’offre à Romelu Lukaku, à lui de saisir la chance.