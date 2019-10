Il marque deux fois en six minutes mais... pas dans le même but: drôle de soirée pour Gabriel Silva - © PHILIPPE DESMAZES - AFP

But et csc pour Gabriel Silva - Saint-Etienne - Oleksandriya - 24/10/2019 Gabriel Silva a été l'un des grands artisans du partage (1-1) entre Saint-Etienne et Oleksandriya pour ne pas dire le principal acteur... De retour de blessure après huit mois, le Brésilien de "Sainté" a connu un super début de rencontre en donnant l'avantage aux siens dès la huitième minute de jeu. De quoi se sentir pousser des ailes en vue d'un doublé... peut-être un peu trop. Six petites minutes après l'ouverture du score Gabriel Silva a égalisé, trompant son propre gardien. Ruffier, pas rancunier, qui l'a consolé directement alors que le joueur était totalement dépité sur le terrain... Une drôle de soirée pour lui qui n'avait plus joué depuis le 22 février.