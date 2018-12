Hein Vanhaezebrouck: "Satisfait défensivement mais pas offensivement"

Anderlecht et Zagreb ont partagé lors de la sixième et dernière journée du Groupe D de l’Europa League. Le match, sans autre enjeu que l’honneur, s’est conclu sur un triste 0-0.

"Défensivement, je suis satisfait mais offensivement, ce n’était pas assez et je ne suis pas satisfait", a affirmé Hein Vanhaezebrouck.

Et le coach du Sporting d’Anderlecht de poursuivre : "Zagreb voulait gagner à tout prix. Il y a d’ailleurs eu un feu d’artifice après le match. C’est la première fois qu’il se qualifie depuis 1970. Il voulait gagner pour fêter avec les supporters. C’est donc une équipe qui a tout fait pour s’imposer. L’entraîneur du Dinamo a d’ailleurs aligné sa meilleure équipe. On a quand même réussi à les contrôler et on a fait jeu égal avec eux. Pour eux, c’était un vrai match et nous on en a fait un vrai match aussi même si ce n’était pas une rencontre spectaculaire."

La campagne européenne d’Anderlecht se termine avec un bilan catastrophique : aucune victoire, 3 points et 2 buts marqués en six matches. Le Dinamo Zagreb reste, lui, invaincu et continue sa route en 1/16es de finale.