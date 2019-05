Hazard : « Si c’est mon dernier match à Stamford Brigde, on ne pouvait pas rêver mieux »

Auteur de l’assist sur le but de Loftus-Cheek, Eden Hazard a fait preuve de son sang-froid habituel au moment de frapper le 5e tir au but de Chelsea et d’envoyer les Blues en finale de l’Europa League. Les Londoniens ont souffert lors de leur double confrontation face à Francfort mais ils iront à Bakou défier Arsenal le 29 mai prochain.



« C’était un match compliqué même si le résultat est positif pour nous. On a fait des petites erreurs qui auraient pu nous coûter cher. On est contents d’être en finale », souligne la capitaine des Diables rouges. « On va aller à Bakou pour essayer de gagner l’Europa League. Finir dans le Top 4 (en Premier League) et remporter cette coupe, ce serait quand même une bonne saison. Même s’il y a eu des choses négatives »



Désigné 5e tireur, Eden aurait pu ne jamais s’élancer après la tentative manquée de Cesar Azpilicueta. « Il y avait juste Kepa qui pouvait me sauver ce soir. Et il m’a sauvé. Je suis très content pour lui, pour le groupe, pour le coach et les fans. »



Plutôt que de célébrer la qualification. Le N.10 s’est d’abord tourné vers Kevin Trapp, le gardien adverse. « C’est une marque de respect vis-à-vis de l’adversaire. Surtout qu’ils ont fait un gros match. Les penalties, c’est toujours un peu de chance. »



L’Eintracht s’est avéré plus coriace que prévu. « Francfort est une belle équipe avec beaucoup de qualités. On s’est dit qu’on allait gagner facilement cette demi-finale. On peut voir que dans une compétition européenne, c’est toujours compliqué. Ils sont 4es en Bundesliga. Ils méritent d’être-là. Ils ont des bons joueurs et des jeunes qui seront vraiment bons dans le futur. »



L’Europa League figure déjà dans le palmarès d’Eden, mais en 2013 il n’avait pas pu disputer la finale en raison d’une blessure « Je me sens bien, je suis en forme. C’est vrai qu’on est toujours un peu déçu quand on loupe une finale mais on l’avait gagné donc au final on était content. »



Inévitablement, Eden a été questionné sur son avenir. A-t-il joué son dernier match à Stamford Brigde. « Je ne sais pas si c’est mon match d’adieu. Si c’est mon dernier match, on ne pouvait pas rêver mieux : jouer 120 minutes et marquer le penalty de la victoire. Ce sera un bon souvenir. Je n’ai pas pensé à ce genre de chose. Quand je commence un match, je pense juste à le gagner. Si c’est le dernier je pense à faire le maximum. Si ça ne l’est pas, il y en aura des autres. Honnêtement, j’ai juste pensé à amener le club en finale. »



Les fans, eux, espèrent une seule chose qu’il reste encore à Chelsea la saison prochaine. « Si je dois partir, j’espère qu’ils ne m’en voudront pas. J’ai encore la possibilité de rester un an. Je ne sais pas encore. On verra, je pense juste à gagner ce trophée, si ce sera le dernier, ils seront quand même contents. »