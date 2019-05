Hazard au Real Madrid: ce sera officiel après la finale d'Europa League

Les circonstances du transfert d'Eden Hazard au Real Madrid se précisent de semaine en semaine. Depuis plusieurs mois déjà, cela ne fait aucun doute que le maître à penser de Chelsea endossera la vareuse des 'Blancos' la saison prochaine. On n'attend donc plus que l'officialisation de la part des Madrilènes.

Celle-ci ne devrait pas tomber avant le 29 mai et la finale d'Europa League entre Chelsea et Arsenal. C'est ce dont on se doutait déjà depuis jeudi et la qualification des Blues pour la finale et ce qu' a annoncé L'Equipe ce lundi.

Le quotidien sportif français confirme en outre que l'accord est total entre les deux clubs ainsi qu'entre le Diable rouge et les Triples Champions d'Europe en titre. Le montant de la transaction avoisinerait les 100 millions d'euros.

Jeudi soir à notre micro, Eden Hazard avait répondu les questions sur son départ avec ironie, ne laissant aucun doute sur ses envies de changer d'air cet été.