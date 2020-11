Harry Winks marque un lob génial... mais fâche José Mourinho

Jeudi soir, Harry Winks s'est transformé en magicien, plantant le but de la soirée en Europa League. En effet, le médian international anglais de Tottenham a inscrit un lob à distance à plus de 40 mètres face à Ludogorets (victoire anglaise 4-0).

Une réalisation sensationnelle pour ce travailleur de l'ombre rarement mis à ce point sous les feux des projecteurs. "J'aurais adoré vous dire que mon intention était d'envoyer le ballon à cet endroit... Mais, non, ce n'était pas le cas. Pour être franc, j'ai vu un appel de Gareth Bale dans la profondeur. J'ai tenté de le joindre. Mais je ne crache pas sur ce but, je le prends avec plaisir ! Ca fait longtemps que je n'avais plus marqué", a souri le modeste Winks, 24 ans, au moment de revenir sur son but.

Une explication qui n'était pas au goût de son manager José Mourinho, partagé entre étonnement et léger sourire. "Ce n'est pas possible, ce garçon est vraiment trop honnête ! Je ne suis pas content de son explication ! Quand tu marques un but comme cela, tu dois dire que c'était volontaire. Je l'aurais fait si j'avais été à sa place (sourire). Vous avez en tout cas un bon candidat pour le Prix Puskas", a indiqué le Portugais en conférence de presse.

Leader en Premier League, Tottenham est en bonne posture pour sortir de son groupe en Europa League. Un groupe dans lequel on retrouve notamment l'Antwerp, qui devance toujours les Spurs.