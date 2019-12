Guimaraes tient sa promesse faite à MPH et bat Francfort, malgré une énorme boulette de Silva

Francfort - Vitoria Guimaraes : Les buts - Europa League - Groupe I - 12/12/2019 Le Standard devait espérer une victoire de Guimaraes contre Francfort pour se qualifier ce jeudi soir. Le club portugais avait promis à Michel Preud’homme d’essayer de battre l’équipe allemande. Et contrairement au Standard (partage 2-2 contre Arsenal) c’est mission accomplie pour le Vitoria. Le club s’est offert sa première victoire en Europa League en battant Francfort 2-3. Rochinha a d’abord ouvert le score pour les Portugais. Da Costa a ensuite égalisé à la suite d’une énorme boulette de Silva… Et Francfort a pris l’avantage avant la pause par Kamada. Mais les valeureux Portugais ont ensuite terminé le match en boulet de canon avec un but à la 85e et un autre à la 87e. C’est donc Arsenal et Francfort qui continuent l’aventure européenne.