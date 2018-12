Grosjean : "Passer l'hiver au chaud, ce serait fantastique pour le Standard"

Les joueurs, le staff et la Direction du Standard se sont envolés vers la Turquie ce mardi, à ceux jours de l'affrontement entre les Liégeois et Akhisar dans le cadre de la dernière phase de poules de l'Europa League. Toujours en course pour la qualification, les Rouches n'ont toutefois pas leur sort entre les mains...

"La qualification ? Il faut toujours y croire, a réagi Alexandre Grosjean, le Directeur Général du Standard, au micro de la RTBF. On a l'avantage d'aborder cette dernière rencontre avec l'espoir de se qualifier. Mais on n'a pas notre sort entre les mains. On va tout faire pour gagner ce match, et on verra ce qu'il se passe de l'autre côté (à Séville - Krasnodar, NDLR). Si on ne se qualifie pas à cause de la différence de buts, on pourra nourrir quelques regrets, mais si on remporte notre match jeudi, nous pourrons être fiers de notre campagne européenne. Financièrement, une qualification serait intéressante, mais il n'y a pas que l'aspect financier : il y a aussi le fait de passer l'hiver et chaud et d'atteindre le cap des seizièmes de finale, ce serait fantastique pour le Standard."