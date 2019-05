Giroud, Luiz et Kanté unanimes : "Eden ? Un ami, un top joueur... Il va nous manquer !"

Eden Hazard, annoncé sur le départ, "va nous manquer", a lâché mercredi soir Olivier Giroud, l'autre grand bonhomme de la victoire de Chelsea contre Arsenal en finale d'Europa League (4-1). Mais la star belge "mérite un nouveau challenge", selon l'attaquant français.

"C'est quelqu'un avec qui j'ai une relation particulière sur le terrain et en dehors, a commenté Olivier Giroud. C'est un pote. Au-delà du côté sportif, c'est un super mec. Je suis vraiment content pour lui et son avenir. Il va nous manquer. Il le mérite aussi, après avoir passé sept ans de bons et loyaux services à Chelsea. Il mérite un nouveau challenge."

"Eden a été top, a pour sa part résumé Ngolo Kanté au micro de la RTBF. Comme les attaquants, comme Olivier... Que dire ? On verra ce qu'il se passera, mais cela fait sept ans qu'il est à Chelsea, il a fait du travail remarquable, il a gagné beaucoup de titres... C'est un top joueur, et une top personne ! Peu importe ce qu'il se passe la saison prochaine, je lui souhaite le meilleur."