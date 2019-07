Gheorghe Hagi "espère un miracle", Jess Thorup "déçu des 3 buts concédés"

L'entraîneur de Viitorul, Gheorghe Hagi, croit toujours en la qualification pour le troisième tour de qualification de l'Europa League de football malgré la défaite 6-3 jeudi à La Gantoise. "Mais il faudra un miracle", réalise le "Maradona des Carpates".

"Nous n'avons pas bien joué, sur le plan défensif, c'était même très mauvais. Mais chez eux, ce n'était pas bon non plus sur le plan défensif, alors il y a encore de l'espoir pour le match retour. Il faudra marquer trois ou quatre fois, mais tout est possible en football. On verra ce qui se passera à Constanta."

"Quoi qu'il en soit, nous devrons jouer différemment et mieux à domicile. Offensivement, j'ai vu quelques belles choses. On peut jouer au foot, mais on a fait trop d'erreurs en tant qu'équipe."

"Je ne pense pas que mes joueurs aient été surpris par le démarrage rapide de Gand. Cela ne serait certainement pas permis. Un match dure 90 minutes. Peu importe à quelle minute un but tombe. Le fait d'avoir vu partir certains des meilleurs joueurs (dont son fils Ianis au Racing Genk, ndlr), ne doit pas non plus être une excuse. Nous sommes un club qui forme de jeunes talents. Alors tu dois les laisser grandir aussi."

"Restons positifs. Je n'aime pas le fait que nous rentrions à la maison avec trois buts. En football, tout ne dure qu'un jour. Demain est un nouveau jour et nous continuons à travailler et pour la semaine prochaine, nous espérons un miracle."