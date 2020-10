Gerkens : "Avant le match, on aurait signé pour un partage"

L’euphorie était de mise au Bosuil jeudi soir après la victoire 1-0 de l’Antwerp contre Tottenham. Très fier de cette prestation, c’est un Pieter Gerkens tout sourire qui s’est présenté au micro de Pierre Deprez pour les interviews d’après-match.

"Avant le match, on aurait jamais cru que ce serait possible de battre une grande équipe comme Tottenham", a réagi Gerkens après la rencontre. "En première mi-temps, on a très bien joué puis à la fin on a vu que c’était plus difficile mais on a joué avec un très grand cœur.

Avant le match, on aurait signé directement pour un partage. On se disait sans doute que c’était le maximum que l’on pouvait faire mais on a montré qu’avec la volonté tout est possible."

L’ancien milieu de terrain d’Anderlecht est particulièrement fier d’avoir poussé les Spurs dans leurs retranchements en forçant Mourinho à réagir.

"Je crois que dans une telle équipe, il n’y a pas trop de différence entre l’équipe A et l’équipe B. Le fait qu’ils aient dû faire quatre changements à la mi-temps, ça veut dire qu’on a fait un gros boulot en première période."



>>> A LIRE AUSSI: Lloris félicite l'Antwerp, Mourinho évoque un "match horrible" de son équipe