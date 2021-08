Genk hérite de West Ham et Zagreb, Francfort et deux déplacements "chauds" pour l’Antwerp, jouable pour La Gantoise

Genk et l’Antwerp sont fixés sur le nom de leurs adversaires durant la phase de poules de l’Europa League version 2021/2022. Le Racing a été versé dans le groupe H en compagnie du Dinamo Zagreb, West Ham et Rapid Vienne. Antwerp, qualifié au bout du suspense ce jeudi, a lui hérité de l’Olympiakos, de l’Eintracht Francfort et du Fenerbaçhe. Quatre équipes qui lutteront pour les tickets qualificatifs dans le groupe D. La Gantoise, engagée dan la toute première Conference League, a obtenu un groupe où la qualification sera "jouable".

►►► À lire aussi : L'Europa League et la Conference League sur les médias de la RTBF jusqu'en 2024

►►► À lire aussi : L’Antwerp s’impose aux tirs au but face à l’Omonia Nicosie et rejoint Genk en phase de poules

►►► À lire aussi : La Gantoise renverse le Rakow Czestochowa et se qualifie pour la phase de groupes (3-0)

►►► À lire aussi : Anderlecht s’incline à Vitesse et vivra une nouvelle saison sans Europe

Genk a évité les "gros poissons" du chapeau 1, mais a tiré l’un des épouvantails du 3e. Les Limbourgeois seront opposés au Dinamo, quadruple champion de Croatie en titre, et qui s’est vu barrer la route de la C1 par le surprenant Sheriff Tiraspol. West Ham, vainqueur de la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupes en 1965 et 6e de la Premier League, fera figure de favori avec notamment des joueurs comme le vice-champion d'Europe Declan Rice, Tomas Soucek ou Michail Antonio. Le Rapid Vienne complète ce groupe. Les Autrichiens affichent une finale de C3 (1996) à leur palmarès mais n’ont plus été champions depuis 2008.



Le sort a réservé un tirage solide à l’Antwerp avec trois opposants habitués des soirées européennes. Les déplacements à l’Olympiakos et au Fener promettent de belles émotions (si les stades sont pleins) mais le plus gros morceau sera sans doute l’Eintracht Francfort. Les Allemands sont sortis trois fois des poules ces dernières années et se sont hissés jusqu’en demi-finale en 2019.



Dans les autres groupes, on notera le choc entre Naples et Leiceste, accompagnés par le Spartak et le Legia Les poules B (Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm), E (Lazio, Lokomotiv Moscou, Marseille, Galatasaray) ou G (Leverkusen, Celtic, Betis, Ferencvaros) sont aussi relevées.



Les huit vainqueurs de groupes se qualifieront directement pour les huitièmes de finale. Les huit deuxièmes disputeront un barrage contre les troisièmes de groupe de la Ligue des Champions. Les huit troisièmes disputeront également un barrage, mais contre les deuxièmes de la Conference League pour continuer dans cette compétition. La finale aura lieu à stade Ramon Sanchez Pizjuan de Séville.