Genk débutera son parcours en Europa League face aux Luxembourgeois du Fola Esch

Genk connait désormais l'adversaire qu'il rencontrera au deuxième tour des qualifications de l'Europa League. Il s'agit des Luxembourgeois du Fola Esch, qui se sont défaits ce jeudi des Kosovars de Prishtina au terme de la séance de tirs au but (4-5).

Une séance nécessaire pour départager deux équipes qui n'ont pas réussi à marquer le moindre but en 210 minutes (0-0 à l'aller et au retour). Le score n'a pas évolué non plus en prolongation.

Genk recevra donc le Fola Esch jeudi prochain avant de se déplacer au Luxembourg le jeudi 2 août.

Les autres clubs belges qualifiés pour la Coupe d'Europe entreront en lice plus tard. La Gantoise disputera le troisième tour de qualification, dont le tirage au sort, pour lequel les Buffalos seront têtes de série, est prévu le 23 juillet. Les matches se dérouleront les 9 et 16 août.

Anderlecht est directement qualifié pour la phase de poules de l'Europa League. Les Mauves seront fixés sur leur sort lors du tirage au sort du 31 août.

En Champions League, le Standard commencera son parcours au troisième tour préliminaire. Les Rouches ne sont pas têtes de série pour le tirage au sort prévu le 23 juillet, les matches se déroulant les 7-8 août (aller) et 14 août (retour). En cas de défaite, le Standard sera reversé en phase de poules de l'Europa League.

Enfin, le FC Bruges, Champion de Belgique, se retrouve directement dans les poules de la C1. Tirage au sort le 30 août.