Genk bat encore Brondby et assure sa qualification pour les poules de l'Europa League

La qualification du Racing Genk pour la phase de poules de l'Europa League n'a jamais été mise en danger ce jeudi à Brondby au Danemark. Vainqueurs 5-2 à l'aller, les Limbourgeois ont à nouveau montré leur supériorité en s'imposant 2-4 lors de ce barrage retour.

L'équipe de Philippe Clément a rapidement mis les choses au clair dans cette rencontre et a pris l'avantage sur une frappe à distance de Ruslan Malinovsky (15e). Dieumerci Ndongala a enfoncé le clou peu après la demi-heure d'une frappe puissante au premier poteau après un beau travail de Leandro Trossard (33e).

Brondby a alors bombé le torse pour sauver son honneur et revenir au score. Wilczek d'abord (34e) et Larsson ensuite (58e) ont permis aux Danois de faire 2-2. Réveillé par ce sursaut d'orgueil, Genk a refait surface dans cette rencontre et inscrit deux nouveaux buts grâce à un coup de tête de Sébastien Dewaest (66e) et une accélération balle au pied de Mbwana Samata (87e).

La dernière participation des Limbourgeois à l'Europa League remonte à la saison 2016-2017. À l'époque, ils étaient parvenus à se hisser en quarts de finale avant de s'incliner contre le Celta Vigo.

Le tirage au sort de la phase de poules est prévu vendredi à Monaco.