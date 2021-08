Gand et l’Antwerp au tapis, Anderlecht accroché : la fin des haricots pour le coefficient européen belge ?

Les temps sont durs pour les clubs belges qui ne parviennent décidément plus à tirer leur épingle du jeu sur la scène européenne ces dernières années. Nouvelle illustration ce jeudi soir avec la défaite humiliante de Gand en Pologne, le lourd revers de l’Antwerp contre Nicosie et le partage arraché (au bout du suspense) par Anderlecht contre Vitesse. Trois matches, que les écuries belges auraient pu (dû) gagner sur papier mais qui se soldent par autant de faux pas. Et forcément, cela a des répercussions sur le coefficient européen belge.

Tentons d’y voir plus clair. Pour l’instant (et on dit bien pour l’instant), la Belgique est 9e au coefficient européen. Un classement, bien au chaud dans le Top 10, qui lui permet d’avoir une place directe garantie en Ligue des Champions.

Mais cela pourrait malheureusement évoluer très vite. L’UEFA se calque en effet sur les résultats des 5 dernières saisons pour constituer son classement. La Belgique bénéficie de l’exceptionnelle épopée de 2017 (Genk et Anderlecht avaient été quarts de finaliste en Europa League) pour gratter quelques précieuses unités.

Mais dès l’année prochaine, cette saison 2017 sera rayée des tablettes et l’UEFA prendra en compte le laps de temps entre 2018 et 2022. 5 années lors desquelles, disons le franchement, les clubs belges n’ont pas brillé.

Et forcément, cela a un impact parce que, selon Sporza, la Belgique est virtuellement 13e dans ce nouveau classement et doit donc dire adieu à son ticket direct pour la Ligue des Champions.

10. Autriche 29.950 points 11. Ukraine 29.300 points 12. Serbie 26.375 points 13. Belgique 25.700

Seul éclair dans la grisaille avant cette soirée-ci, les principaux concurrents qui nous précèdent au classement ont moins de représentants sur la scène européenne. La Serbie (12e) n’en a que 2 maximum, l’Ukraine (11e) n’en a que 3 et l’Autriche (10e) quatre.

Considérons que Bruges (Champions League) et Genk (Europa League) sont assurés de disputer l’Europe cette saison, la Belgique aurait pu faire le carton plein en qualifiant ses 5 représentants. Un scénario idyllique qui nous aurait permis de marquer un maximum de points et donc de grignoter notre retard par rapport à la concurrence.

Mais ce scénario, c’était avant la soirée cauchemardesque que nous venons de vivre. Et s'il n'y a pas encore totalement péril en la demeure, il va falloir réagir la semaine prochaine pour espérer redresser la barre. Et sauver l'honneur du football belge par la même occasion ?

>> Retrouvez toute l’analyse de Sporza ici.