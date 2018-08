Gand débute son aventure européenne par une courte victoire en Pologne

La Gantoise a réussi à s'imposer 0-1 sur la pelouse des Polonais du Jagiellonia Bialystok lors de son entrée en lice sur la scène européenne, ce jeudi, lors de son match aller du troisième tour préliminaire de l'Europa League.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par le Canadien Jonathan David, isolé par Jean-Luc Dompé, à cinq minutes du terme de la rencontre (85'). Il s'agit du deuxième but du jeune attaquant de 18 ans en l'espace de six jours.

Le match retour se déroulera à la Ghelamco Arena jeudi prochain, le 16 août.

S'ils sortent vainqueurs de cette double-confrontation, les Buffalos affronteront au stade des barrages, dernière étape avant la phase de poules de la compétition, les Français des Girondins de Bordeaux ou les Ukrainiens de Mariupol. Ce jeudi, les Bordelais se sont imposés 1-3 en Ukraine et ont donc pris une très belle option sur la qualification.