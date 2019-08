Gand, battu à Viitorul, poursuit sa route en Europa League

La Gantoise, victorieuse 6-3 au match-aller, a assuré l'essentiel au deuxième tour préliminaire de l'Europa League. Les Gantois se sont inclinés sur le terrain du Viitorul Constanta 2-1 mais ils se qualifient malgré tout pour la suite de la compétition.



Roman Yaremchuk, déjà buteur à la Ghelamco Arena, a ouvert le score en fin de première mi-temps (38e) et a conforté l'avantage de La Gantoise. Et puis Gabriel Inacu , buteur à deux reprises sur penalty au retour des vestiaires (47e et 61e), a inversé le cours du match et a donné la victoire aux Roumains. L'équipe de George Hagi quitte donc la C3 la tête haute.



Les Buffalos affronteront le Levski Sofia ou l'AEK Larnaca, vainqueur 3-0 au match-aller, au troisième tour préliminaire.