Gand arrache un succès spectaculaire face à Saint-Etienne

La Gantoise s’est imposée face à Saint-Etienne pour son premier match dans le Groupe I de l’Europa League. Les Gantois, supérieurs à leur adversaire, se sont fait peur en fin de match à cause d’une grosse erreur de Thomas Kaminski, finalement sans conséquence (3-2). Jonathan David, auteur d’un doublé, s’est à nouveau mis en évidence. Dans l’autre match de la poule, Wolfsburg a battu Olexandriya (3-1).



Invaincue en tours préliminaires à la Ghelamco Arena, La Gantoise compte bien profiter de son public pour démarrer du bon pied. Et le scénario idéal ne tarde pas à s’écrire pour les Buffalos. Un contre rapide, un débordement de Yaremnchuk et une tête opportuniste de David placent Gand devant dès la deuxième minute (1-0).



Bien en place, les Gantois maîtrisent le match et laissent la possession à des Verts peu inspirés. Kums décoche un tir du droit qui frôle le montant de Ruffier (24e). Kaminski n’a pratiquement rien à faire, jusqu’à un coup d’éclat de Khazri (1-1, 38e). Le Tunisien expédie un envoi puissant dans la lucarne du gardien de Gand, titulaire malgré sa sortie prématurée contre Malines.



Les Buffalos ne doutent pas longtemps. Kums trouve Depoître qui talonne intelligemment pour David. Le sang-froid du Canadien fait le reste et permet à Gand de virer en tête à la pause (2-1, 44e). Son 8e but de la saison.



Saint-Etienne se montre plus consistant. Kaminski détourne un coup franc de Khazri et préserve l’avantage gantois (51e). La Gantoise réagit. David manque de peu le triplé (62e). Et Perrin, mis sous pression par Ngadeu, dévie un centre de Lustig dans ses propres filets (3-1, 64e).



Avec deux buts d’avance, les joueurs de Thorup peuvent voir venir. Kaminski relance bien involontairement le suspense. Il manque son contrôle sur une passe en retrait de Plastun et ne parvient pas à dégager le ballon (3-2, 74e). Une erreur qui se paie cash : 3-2 (74e). La fin de match est crispante. Le gardien se ressaisit avec deux arrêts importants. Beric touche le poteau dans le temps additionnel. Les Buffalos tiennent bon et valident un succès qui pourrait peser lourd dans la course aux 1/16es de finale.