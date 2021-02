Franky Vercauteren sur Lamkel Zé : "On peut accepter qu’il est un peu différent des autres"

L’Antwerp, sèchement battu aux Rangers (5-2) ce jeudi soir, est éliminé de l’Europa League au stade des 1/16 de finale. L’entraîneur des Anversois Franky Vercauteren croyait pourtant à une qualification.

"On a cru que c’était possible mais on a été battu par un adversaire qui était plus fort que nous sur certains points. On leur a aussi donné trop de buts et de pénaltys", explique Vercauteren. "Les Rangers étaient plus forts mais ils étaient à prendre… On a tout tenté, on n’a pas garé le bus devant nos 16 mètres. Maintenant on doit regarder vers l’avenir et se concentrer sur les playoffs."

Déjà buteur au match aller, Lamkel Zé a remis le couvert à Ibrox Park : "On lui a ouvert la porte, on lui a donné des règles à suivre avec le reste de l’équipe et il se comporte comme il faut. Il reçoit l’opportunité de se montrer et il prend sa chance. Il doit continuer à jouer pour l’équipe mais il est en train de prouver qu’il est très important pour nous. On peut parfois prendre du recul et accepter qu’il est un peu différent des autres."

D’abord éliminé de la Coupe de Belgique et désormais de l’Europa League, l’Antwerp va pouvoir tout miser sur la Pro League, à commencer par OHL lundi prochain.