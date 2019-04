Francfort et Valence filent en demi-finale de l'Europa League - © JOSE JORDAN - AFP

Francfort renverse Benfica et file en demi-finale de l'Europa League - Europa League - 18/04/2019 Francfort, vainqueur 2-0 de Benfica retrouvera Chelsea en demi-finale. Vaincus 4-2 à l'aller, les Allemands ont su marquer les deux buts nécessaires à leur qualification, grâce l'importance accordée aux buts en déplacement, via Filip Kostic (37e) et Sebastian Rode (67e). Mile Svilar était remplaçant chez les Portugais.