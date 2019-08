Francfort et le PSV prennent une option sur les barrages de l'Europa League

Barrages en vue pour Francfort: le demi-finaliste sortant a fait un grand pas vers l'ultime obstacle qui le sépare de la phase de poule de Ligue Europa en corrigeant 5-0 Vaduz en match aller du 3e tour préliminaire jeudi, dans la foulée des victoires de Wolverhampton et du PSV à l'extérieur.

Archi-favori face aux modestes Liechtensteinois de Vaduz, Francfort a rapidement pris les devants grâce à un doublé de son milieu serbe Filip Kostic (11e et 27e) avant de dérouler: un résultat qui permet à l'Eintracht d'envisager sereinement une qualification pour les barrages où il retrouvera certainement les Français de Strasbourg, en ballottage favorable après leur victoire 1-0 à Plovdiv, en Bulgarie.

Parmi les autres grosses cylindrées en lice jeudi, Wolverhampton a également déjà un pied en barrages après avoir étrillé 4-0 les Arméniens de Pyunik et se rapproche d'une performance historique: les Wolves n'ont plus participé à une Coupe d'Europe depuis près de quarante ans et une élimination au premier tour de la Coupe de l'UEFA face au PSV Eindhoven en 1980.

Pour cela, il leur faudra sans doute écarter un gros morceau en barrages: le Torino, étant donné que les Piémontais ont rossé les Biélorusses du Chakhtior Soligorsk (5-0) en match aller jeudi.

Le PSV a aussi pris une option sur la qualification en s'imposant 1-0 chez les Norvégiens de Haugesund grâce à un but de sa pépite maison de 21 ans, l'ailier Steven Bergwijn, annoncé dans le viseur de Séville. Tout comme Feyenoord, facile vainqueur du Dinamo Tbilisi (4-0).

A noter aussi le carton plein des clubs portugais avec les victoires à l'extérieur de Braga chez les Danois de Brøndby (4-2) et de Guimarães chez les Lettons de Ventspils (3-0).

Après ce 3e tour préliminaire, dont le retour se déroulera la semaine prochaine, un barrage attendra les vainqueurs avec matches aller et retour.