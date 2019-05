Francfort et Chelsea, avec Hazard une demi-heure, se neutralisent, avantage aux Blues avant le retour

Chelsea a partagé l'enjeu (1-1) sur la pelouse de l'Eintracht Francfort, ce jeudi lors de leur demi-finale aller d'Europa League. Les Blues, qui débuteront le match retour avec l'avantage du but inscrit à l'extérieur, ont désormais de bonnes chances de se qualifier pour la finale de la C3.

Dominateur en début de rencontre, Francfort a logiquement trouvé le chemin des filets à la 23ème minute de jeu via Luka Jovic, d'une très jolie tête plongeante décroisée qui n'a laissé aucune chance à Kepa. Il s'agit déjà du neuvième but de l'attaquant serbe en Europa League cette saison.

Mais après cette grosse période de domination, l'Eintracht a progressivement relâché la pression et laisser revenir son adversaire dans la rencontre. Et Chelsea n'a pas laissé filer sa chance et profité de sa bonne passe grâce à Pedro, auteur d'une frappe puissante juste avant la pause (45' 1-1).

Les Blues, plus incisifs que leurs adversaires en début de seconde période, ont encore reçu un sacré coup de boost avec la montée au jeu d'Eden Hazard à une demi-heure du terme (61').

Désormais bien supérieurs aux joueurs locaux et emmenés par un Ruben Loftus-Cheek dans tous les bons coups, les hommes de Maurizio Sarri ont tenté d'enfoncer le clou et d'en mettre un deuxième, notamment avec le support d'Eden Hazard, dangereux essentiellement sur phase arrêtée.

Mais les Londoniens, incapables d'inscrire un second but, ont ensuite vu les pensionnaires de Bundesliga revenir dans le match en fin de rencontre. Malgré quelques grosses occasions, l'Eintracht Francfort n'a pas, lui non plus, réussi à marquer un deuxième but synonyme de victoire, et devra donc aller arracher sa qualification à Stamford Bridge jeudi prochain.