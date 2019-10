Francfort assure, plus de miracle pour Dudelange, la Lazio bat Rennes, le PSV cartonne

Séville a assuré l'essentiel face à l'Apoel Tel Aviv après sa large victoire contre Qarabag lors du premier match. Chicharito a inscrit le seul but de la rencontre, 1-0.

Deux partages 1-1 dans le groupe B. Lugano face au Dynamo Kiev et Copenhague face à Malmö. Le classement stagne donc, dominé par les Danois et les Ukrainiens.

Getafe se détache, Krasnodar à la peine

Après avoir battu Trabzonspor, Getafe a battu Krasnodar, 1-2, grâce à un doublé d'Angel. Ari a réduit le score pour les Russes mais ils ne sont pas parvenus à égaliser. L'équipe espagnole a terminé à dix suite aux deux cartes jaunes de Timor.

Dans la seconde rencontre, Bale et Trabzonspor ont partagé 2-2. Parmak et Sosa ont inscrit les buts turcs, ceux de Bale étaient des œuvres de Widmer et Okafor. Bale stagne donc un peu au classement, à la deuxième place avec quatre points derrière Getafe.