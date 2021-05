Finale de l’Europa League : Séance de tirs au but record entre Villarreal et Manchester United, mais pas le record mondial

La finale de l’Europa League 2020-2021 s’est jouée au terme d’une séance de tirs au but à rallonge. Un dénouement dantesque avec… 22 tentatives de tirs au but. Un seul joueur a loupé sa transformation, le gardien de Manchester United : David De Gea. Résultat, Villarreal remporte l’Europa League sur le score de 1-1 au terme des 120 minutes et de 11-10 lors de la séance de tirs au but. A-t-on assisté à un nouveau record ?

Au niveau de la coupe d’Europe, la réponse est oui. C’est bien la séance de tirs au but la plus prolifique dans une compétition européenne majeure, et ce tous tours confondus. C’est la deuxième fois que l’Europa League se joue sur un tel dénouement. En 2014, le FC Séville (coaché à l’époque par Unai Emery) s’était également imposé aux tirs au but, c’était contre Benfica.