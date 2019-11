Fin de carrière en apothéose pour le héros de Malmö

Malmö - © RTBF

Fin de carrière en apothéose pour le buteur de Malmö - Malmö - Dynamo Kiev - 29/11/2019 Markus Rosenberg a vécu une soirée inoubliable jeudi soir à l'occasion de Malmö - Dynamo Kiev d'Europa League. L'attaquant de 37 ans jouait le dernier match à domicile d'une carrière longue de 20 ans, commencée et terminée dans le club suédois après quelques brèves expériences à l'étranger. Véritable idole des supporters, il a été mis à l'honneur par son public à travers un gigantesque tifo en début de match. Un bel hommage qui l'a inspiré puisqu'il a planté un superbe doublé. Son dernier but, celui du 4-3 marqué à la 96e minute, a même donné la victoire à Malmö et a fait bondir de joie tout le stade. Rosenberg s'est même dirigé vers la tribune pour communier avec ses supporters qui l'ont littéralement submergé de câlins.