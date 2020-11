Festival de beaux buts en Europa League : Braga se la joue Barça, un extérieur du pied venu d'ailleurs

Superbe but collectif de Braga - © Tous droits réservés

Europa League : Braga se la joue Barça et marque un superbe but collectif - Europa League -... L'Europa League se poursuit ce jeudi soir aux quatre coins de l'Europe. Dans le groupe G, Braga affrontait Leicester, avec Dennis Praet au coup d'envoi. Très inspirée, l'équipe portugaise nous a offert un récital en inscrivant un but digne du grand FC Barcelone. Cette fois ce n'est pas Lionel Messi, Andres Iniesta et Xavi qui combinent, mais bien Paulinho, Ricardo Horta, et Iuri Medeiros. A la conclusion de ce superbe mouvement, le Portugais Paulinho, qui va bien entendu fêter ce but avec ses coéquipiers. Après un match complètement fou, les deux équipes vont se quitter dos à dos sur un score de 3-3 avec notamment deux buts dans les arrêts de jeu.