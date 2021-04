Federico Balzaretti : "Je vois Manchester United favori contre l'AS Rome, mais tout peut arriver"

Dernier club italien en lice en Coupe d'Europe, l'AS Rome va un peu défendre l'honneur de tout un pays en demi-finale d'Europa League contre Manchester United. Pascal Scimè a évoqué cette confrontation avec Federico Balzaretti (39 ans), ancien défenseur international italien (finaliste de l'Euro 2012) et ex-joueur de l'AS Rome, de Palerme, de la Juventus ou encore du Torino. Il est désormais un consultant reconnu en Italie et en France.

Federico Balzaretti, que vous évoque cette demi-finale européenne entre Manchester United et l'AS Rome ?

Pour l'Italie, c'est déjà très bien d'avoir un club en demi-finale d'Europa League. Ce n'est jamais facile d'arriver dans le dernier carré. La dernière fois pour la Roma, c'était en Ligue des Champions, contre Liverpool (ndlr : en 2018). Pour y arriver, les Romains avaient aussi retourné le Barça en quart de finale, ce qui est sans doute le meilleur souvenir européen récent du club. Malheureusement cette année ça se jouera sans public, ce sera un peu différent, sans l'ambiance. Mais tout de même, jouer une demi-finale européenne, ça n'arrive pas chaque année ! Donc ce sont deux matches très importants, pour l'AS Rome et pour l'Italie.

Est-ce qu'on peut dire que la Roma est justement un peu la sauveuse de l'Italie cette année sur la scène européenne ?

Oui, parce que l'Inter et surtout la Juve ont été en-dessous de ce qu'on attendait. L'Atalanta a fait un parcours positif, comme d'habitude. Et puis en Europa League, effectivement, voilà Rome qui signe un beau parcours. Avec un football assez positif, alors que pour l'instant en championnat ça n'est pas terrible, ni physiquement ni mentalement. Le club a perdu ses derniers matches en Serie A, et contre l'Ajax en quart de finale ça n'était pas facile non plus, surtout au match retour. Mais tout ça va s'annuler avec cette demi-finale. Contre une équipe très forte comme Manchester, ce sera une autre tension, une autre énergie sur le terrain.

Paulo Fonseca m'a expliqué qu'il adorait Pep Guardiola et sa philosophie de la possession à tout prix, mais il a constaté que ça ne fonctionnait pas trop en Italie...

Sur quoi peut se jouer cette demi-finale ? L'entraîneur Paulo Fonseca dit qu'il n'a pas l'effectif pour être régulier sur une saison, mais sur deux matches, est-ce que l'AS Rome peut passer ?

Ce ne sera pas facile. Je vois Manchester favori. Mais tout peut arriver. Pour la Roma, il faudra être efficace en défense. Parce que les Romains sont plus à l'aise en possession de balle, en phase offensive. J'ai pu discuter 1h30 en interview avec Paulo Fonseca récemment, dans mon rôle de consultant. Il m'a expliqué qu'il adore Pep Guardiola et sa philosophie de la possession à tout prix, mais il a constaté qu'en Italie ça ne fonctionnait pas trop. Donc il a essayé de travailler cette saison sur la transition offensive. Et la Roma est l'équipe italienne qui marque le plus de buts en transition (récupérer bas, construire, marquer). Les 2 pistons latéraux Rick Karsdorp et Leonardo Spinazzola (quand ils sont là) ont vraiment des courses sur leurs flancs qui font la différence. Mais au niveau défensif, le coach n'a pas encore trouvé sa vraie solution... Il était dans une défense à 4 la saison dernière, dans une défense à 3 cette saison... mais sans être en tout cas à l'aise s'il faut défendre trop bas. Fonseca va devoir trouver une solution pour bien défendre contre Manchester United. Ce sera difficile, parce que la Roma a souffert sur ses derniers matches. Mais pour aller en finale, il n'y a pas le choix, il faudra souffrir aussi. Et puis être incisif. Ils se créeront des occasions, il y a les joueurs pour le faire, comme contre l'Ajax. Mais cette fois, ce sera contre l'équipe sans doute favorite de la compétition.

Manchester n'aime pas trop la possession et ne va sans doute pas presser haut... ça peut favoriser la Roma ?

Ils savent très bien jouer entre les lignes, et dans les duels en un contre un, les défenseurs de Rome sont très forts, mais ça peut aussi être dangereux : quelques minutes à peine avec un peu moins de concentration et ils pourraient être en difficulté. Ça sera très important de bien défendre tout au long du match et ça va être très intéressant à voir !

Si Fonseca estime qu'une star ne doit pas jouer, elle ne jouera pas. Il traite tout le monde de la même manière.

Un petit mot aussi sur le "personnage Paulo Fonseca", décrié en Italie : certains disent que les joueurs n'aiment pas ses entraînements, il y a eu le "cas Dzeko" à qui il a retiré le brassard, etc. Et finalement, la Roma est en demi-finale de Coupe d'Europe. Vous en pensez quoi ?

Les critiques en Italie sont toujours très fortes (sourire). Et à la Roma, c'est encore plus difficile comme ambiance, il y a toujours de la pression, on le sait. Moi j'aime bien le travail de Fonseca, j'aime bien la personne aussi. Il a un équilibre qui lui donne sa force. Bien sûr, il a des défauts, comme tout le monde, et après deux ans il cherche encore un peu la régularité de l'équipe sur 90 minutes. Et sur la saison aussi. C'est son prochain challenge. Parce qu'on a vu de très belles performances, mais aussi de très mauvaises. Il lui manque vraiment la constance et l'équilibre. C'est un peu paradoxal parce que lui, c'est un homme et un entraîneur très équilibré. Sur la gestion du cas Dzeko, sur la gestion du groupe, il m'a dit qu'il était surtout très direct, très franc, et qu'il traitait tout le monde de la même manière. S'il estime qu'une star ne doit pas jouer, elle ne jouera pas. Après au niveau de la communication, chacun a son caractère. Je pense qu'il a de très bonnes idées, il aime le football positif, offensif. J'espère qu'il aura encore le temps pour travailler à Rome. Mais oui son souci en deux saisons, c'est la régularité. Et il doit travailler l'aspect défensif. Venant de l'étranger il n'avait pas la culture italienne de la défense, mais je suis sûr qu'il peut encore la travailler.