FC Seville-Manchester United : Bruno Fernandes est-il la clé de cette demi-finale ? (LIVE vidéo 21h)

Le FC Séville et Manchester United se disputent une place en finale de l'Europa League. Entre les spécialistes espagnols, 5 fois vainqueurs depuis 2006, et un géant anglais, qui peut sauver sa saison avec ce trophée comme en 2017, le match s'annonce intéressant. Rendez-vous ce dimanche à 21h pour suivre cette rencontre en direct vidéo.



Bruno Fernandes est-il l’homme providentiel qui manquait tant à Manchester United ? Son chaînon manquant. Les chiffres, en tout cas, tendent à le prouver.

Depuis qu’il est arrivé à Old Trafford en janvier de cette année, Les Reds n’ont plus perdu aucun des 14 matchs de championnat auxquels le Portugais a participé. Et il les a tous disputés. 32 points en 14 rencontres, c’est tout simplement le meilleur total des vingt équipes de PL. Manchester United n’occupait que la 5e place du classement, il termine à la 3e, qualifié pour la ligue des Champions.

Bruno Fernandes avait inscrit 8 buts et servi 7 assists pour le Sporting au Portugal lors de la première moitié de saison. Même moisson à Manchester, sans besoin de période d’adaptation, incroyable ! C’est vrai, sur ces 16 buts cette saison, une moitié est inscrite sur penalties. Encore faut-il les convertir, et c’est la spécialité du stratège portugais : il a réussi les 13 derniers tirés, et en a converti 23 au total de sa jeune carrière (il n’a que 25 ans).

Au-delà des chiffres, tous les observateurs s’accordent pour souligner l’impact de son transfert sur la formation d'Ole-Gunnar Solskjaer. Il a relancé la mécanique mancunienne, mais il a aussi rendu ses équipiers meilleurs. Les trois attaquants Markus Rashford, Mason Greenwood et Anthony Martial se régalent de ses passes, Nemanja Matic rayonne à ses côtés, et Paul Pogba ne veut plus quitter Old Trafford. Tout cela, dès les premiers matchs !

Les qualités de Bruno Fernandes sont nombreuses : créativité, leadership, qualité de passes, vision du jeu, sens des responsabilités, intelligence, esprit d’équipe, jusqu’au-boutisme…

Il a coûté 55 millions d’Euros, il est en passe d’en rapporter bien plus. Pour cela, il lui faut qualifier Manchester United aux dépens du FC Séville, puis remporter la finale de l’Europa League.