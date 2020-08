FC Séville - Inter Milan : Lukaku est titulaire, les équipes sont connues (LIVE Vidéo 21h)

Il sera l’attraction de la finale de l’Europa League qui oppose ce soir l’Inter Milan et le FC Seville (à suivre sur tous les médias de la RTBF). Romelu Lukaku, a en une saison à peine conquis les cœurs des supporters de l’Inter, comme l'ont fait jadis sous la même vareuse: Meazza, Milito, Klinsmann, Eto'o, Ibrahimovic, ... Et, en s’imposant avec autant de force à Milan, c’est son aura internationale qui a aussi grandi. On peut même parler d’une véritable Lukaku-Mania. En Belgique, le mouvement suit aussi. Souvent critiqué ou moqué même par les supporters des Diables, Romelu est aujourd’hui à l’applaudimètre, un des joueurs qui a le vent en poupe.

A l’Inter, elle est véritablement le messie. Le club milanais attend depuis 10 ans de glisser à nouveau son nom au palmarès d’un trophée prestigieux. Et Lukaku, dont le maillot frappé du numéro 9 trône dans toutes les vitrines des magasins de sport de la capitale de la mode, symbolise cet espoir qui renaît au travers de cette campagne en Europa League.

Il faut pratiquement remonter à l’été 1997 pour retrouver pareil engouement des Tifosi de l’Inter. C’est à ce moment-là que débarque un certain Ronaldo. L’attaquant Brésilien fera une première saison inouïe en inscrivant 34 buts et en remportant la Coupe UEFA. Avant la finale, Romelu est à… 33 buts. S’il marque lors de cette finale et que L'Inter s'impose, il égalera donc l’exploit du Brésilien. Ronaldo pour cette performance avait été surnommé "Il Fenomeno", le Phénoméne. Pour Lukaku, le célèbre quotidien sportif italien "La Gazzetta Dello Sport" parle déjà de "Interminator".

L’histoire se répète donc, dans un contexte quasi identique que celui qui a permis à Ronaldo de contribuer à sa légende. Lukaku pourrait aussi améliorer un record qu'il détient déjà puisqu'il a fait mieux que Alan Shearer en inscrivant au moins 1 but dans 10 rencontres consécutives de C2. Le simple fait d’évoquer ces comparaisons avec ces stars de l'histoire du football, souligne le chemin parcouru par l’attaquant des Diables Rouges.

Pour réussir sa finale, Lukaku devra se débarrasser de la vigilance d’une autre star mondiale en devenir. Le défenseur français de Séville, Jules Koundé. Ce garçon de 21 ans sera souvent dans les parages de Big Rom. Koundé est le joueur le plus cher de l’histoire du club. Il est arrivé en 2018 via Bordeaux pour la coquette somme de 25 millions d’euros. Comme il l’a confié lors de la conférence de Presse d’avant match, il s’attend à un solide duel : " Lukaku est l’un des meilleurs attaquants au monde. Il est costaud et doué balle au pied. Il se sert super-bien de son corps et va vite. Il est au-dessus des joueurs que nous avons pu affronter cette saison. Il faudra monter notre niveau d’un cran. On veut ramener la coupe à Séville. " L'issue de leur affrontement est une des clés de la rencontre.

Champion de Belgique en 2010 avec Anderlecht, Romelu Lukaku a une opportunité d’ouvrir son palmarès international lors de cette finale et aussi d’entrer dans l’Histoire.