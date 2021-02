Jeudi dernier, les Blauw en Zwart ont partagé l’enjeu à Kiev au terme d’un match compliqué, la température avoisinant -10 degrés. Au Jan-Breydel Stadion, plus de problème de météo mais les Brugeois sont toujours touchés par les cas de coronavirus. Simon Mignolet et Charles De Ketelaere ont été testés positifs à la veille de la rencontre et pourraient donc s’ajouter à la liste des indisponibles déjà composée de l’entraîneur Philippe Clement et de quatre joueurs : Matej Mitrovic, Hans Vanaken, Noa Lang et Stefano Denswil. Grâce à une dernier test négatif, le gardien des Diables a été autorisé à jouer en dernière minute.

Néanmoins, Bruges est tout à fait capable de l’emporter. Invaincues depuis le 20 décembre dernier, les Gazelles comptent bien poursuivre leur beau parcours. Les Brugeois se sont d’ailleurs imposés facilement face à OHL en championnat lors de la 27e journée de Pro League (3-0) malgré les nombreuses absences.

En face, le Dynamo Kiev a pris un point face au FK Desna Tchernihiv dimanche dernier en championnat. Les hommes de Mircea Lucescu n’ont que très peu de minutes dans les jambes étant donné qu’ils n’ont disputé que 3 matches depuis le 12 décembre.

Alors le FC Bruges parviendra-t-il à s’imposer face au Dynamo Kiev sans Hans Vanaken et Noa Lang entre autres ? Réponse à 21h ce jeudi en direct vidéo.