Faire la fête au stade de Charleroi n'est pas sans conséquences ?

Ce jeudi soir, le Sporting de Charleroi a battu le Partizan Belgrade au terme des prolongations et permet aux Carolos de se qualifier pour les play-offs de la C3. Si la victoire est belle, les images d’après match posent des questions.

En effet, des dizaines de supporters de Charleroi ont célébré la victoire en Europa League sans aucun respect des gestes barrières. Certains joueurs et le président Mehdi Bayat sont descendus dans la rue pour fêter la qualification avec leurs supporters.

Et même si les membres du club se tenaient à distance, les supporters n’ont pas respecté les gestes barrières et notamment la distanciation sociale entre eux. Ces rassemblements peuvent-ils donner lieu à des sanctions ?

D’après Het Nieuwsblad, la semaine prochaine, "Charleroi risque donc de se voir engager une procédure administrative", déclare Charlotte Van de Velde du Département Sécurité et Prévention du SPF Affaires Intérieures. Car la cellule de football de l’intérieur regrette les incidents en raison des risques pour la santé et la sécurité de toutes les personnes présentes. Les règles de distance n’étaient pas toujours respectées et tout le monde ne portait pas de masque buccal.

Le leader du championnat belge affrontera le Lech Poznan, à domicile, jeudi prochain pour une place dans les poules de l’Europa League.