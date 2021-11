Genk est de retour en Europa League ce jeudi. Défaits par West Ham il y a deux semaines, les Limbourgeois retrouvent leur bourreau. Sur la pente ascendante depuis de nombreux mois, les Hammers impressionnent et s’affirment de plus en plus comme l’une des grandes forces outre-Manche.

Chelsea, Liverpool, Manchester City, West Ham, Manchester United, Arsenal, c’est le top 6 de Premier League. Rien ne vous surprend ? La présence des Hammers pourrait étonner mais elle n’est clairement pas le fruit du hasard. Désormais, le club londonien jouit d’un nouveau statut qui force le respect.

Habitué au ventre mou, West Ham est une nouvelle équipe depuis maintenant plus d’un an. La saison dernière, l’équipe de David Moyes est même passée à deux petits points de la Ligue des champions et faisait encore partie du top 4 à quelques journées de la fin. Cette année, le club londonien continue sur sa lancée et se retrouve aux portes du podium.

Pour entamer sa remontée parmi les cadors de Premier League, West Ham a d’abord recruté, et intelligemment. Que ce soit Benraham, Soucek ou Lingard l’an dernier, les transferts des Hammers se sont tous avérés payants tout celui de Kurt Zouma cet été. Les Londoniens ont même réussi à garder l’indispensable Declan Rice, signe d’une ambition nouvelle.