Europa League : Vertonghen marque son 1er but pour Benfica, Mertens débloque son compteur européen

Jan Vertonghen a choisi la scène européenne pour marquer son premier but sous les couleurs de Benfica. Auteur d’un but de la tête sur corner (36e), le Diable rouge aura mis 13 matches pour trouver le chemin des filets pour son nouveau club. Vertonghen a ainsi lancé les siens vers la victoire en signant le premier but des siens qui a précédé ceux de Nunez (57e) et Pizzi (58e) et Weigl (89e) pour la victoire 4-0 contre le Lech Poznan.

Les Portugais (11 pts) ont ainsi assuré leur qualification dans le groupe D, celui du Standard, dont ils partagent la tête avec le Rangers.