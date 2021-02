Europa League : Vertonghen et Benfica partagent face à Arsenal, Naples battu à Grenade

Benfica a partagé l’enjeu face à Arsenal jeudi en seizièmes de finale de l’Europa League, avec Jan Vertonghen en défense centrale (1-1). Naples, sans Dries Mertens a été battu à Grenade (2-0).

Dans l’un des chocs de la soirée, Benfica et Arsenal se sont quittés sur un score nul d’un but partout. C’est Pizzi qui ouvrait le score en début de seconde période pour Benfica sur un penalty concédé par Emile Smith-Rowe qui touchait le ballon de la main dans la surface (55e). Quelques instants pus tard, Bukayo Saka égalisait pour Arsenal (57e). Jan Vertonghen a joué toute la rencontre.

►►► Á lire aussi : Soirée mitigée pour les Belges en Europa League : Alderweireld sans forcer, Vertessen découvre la compétition

►►► Á lire aussi : L'Antwerp s'incline face aux Rangers au terme d'un match fou (3-4)

Grenade a pris une belle option sur la qualification pour les huitièmes de finale en battant Naples 2 buts à 0. Des buts de Yangel Herrera (19e) et Kenedy (21e). Dries Mertens était lui, toujours absent, blessé à la cheville.

Hoffenheim était en bonne posture face à Molde grâce notamment à Munas Dabbur (8e et 28e) et Christoph Baumgartner (45e+3) mais Molde obtenait le match nul grâce à des buts de Martin Ellingsen (41e), Eirik Ulland-Andersen (71e) et David Fofana (74e).

Le Shakhtar Donetsk l’a emporté à Tel-Aviv face au Maccabi grâce des buts d’Alan Patrick (31e) et de Tete (90e+3).

Villarreal a pris une option sur la qualification en battant le Red Bull Salsburg en Autriche sur le score de 0-2 grâce à Paco Alcacer (41e) et Fer Nino (71e).

Lille pensait avoir fait le plus dur face à l’Ajax quand Timothy Weah ouvrait le score (72e) mais Dusan Tadic égalisait sur penalty (87e) et le jeune Brian Brobbey offrait même la victoire aux Ajacides (89e).