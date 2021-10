Europa League : Une équipe de Genk sans ressources prend une leçon à West Ham (3-0)

Genk s'est incliné à West Ham dans le cadre de la troisième journée d'Europa League (3-0). Séduisants en début de match, les hommes de van den Brom ont sombré. Un coup de tête avant le repos et un quart d'heure maudit au retour des vestiaires ont suffi à faire plier les Limbourgeois.

Genk aligne son onze de gala pour ce déplacement dans la capitale anglaise. A leur réception, les Limbourgeois peuvent s’étonner : David Moyes fait totalement tourner son effectif après les deux victoires lors des deux premières rencontres. C’est dans un London Stadium bruyant que les Hammers entament la partie, sans emballer le tempo.

Tout profit pour Genk qui crée une première grosse frayeur à son adversaire. Lancé en profondeur, Junya Ito sert parfaitement Paul Onuachu. Le Nigérian réalise un raté monumental qui profite à Theo Bongonda, qui pense ouvrir la marque (8e). Mais Ito était hors-jeu sur son appel en profondeur.

Genk confirme ses excellentes dispositions cinq minutes plus tard. Maarten Vandevoordt lance remarquablement Bongonda dans la profondeur. Il faut une bonne sortie d’Alphonse Areola pour empêcher une situation dangereuse.

Après cette double occasion, Genk et recule. Logiquement, les vagues offensives de l’équipe de Premier League commencent à déferler, sans pour autant que Vandevoordt ne doive sortir de grands arrêts. Mais juste avant le repos, Dawson profite du dernier corner pour placer une tête hors de portée de Vandevoordt. Genk concède un nouveau but sur phase arrêtée (45e, 1-0).

West Ham plie le match dès le retour des vestiaires. Le spectre des phases arrêtées ne cesse de poursuivre Genk, puisque Diop est à la réception d’une coup franc savamment tiré (57e, 2-0). Les Limbourgeois sont complètement étourdis. Sur une perte de balle évitable de Bongonda, Jarrod Bowen place sous Vandevoordt, qui peut mieux faire (58e, 3-0).

Le match perd ensuite son rythme, comme si le résultat était acté pour les deux formations. Sans ressources, les hommes de van den Brom ne parviennent plus à être dangereux, malgré les montées de Mike Trésor et de Ike Ugbo. Le coup de sifflet final met fin à ce déplacement douloureux. Les Genkois comptent 3 points dans ce groupe, tout comme le Rapid Vienne et le Dinamo Zagreb. West Ham prend le large avec neuf unités.