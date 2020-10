Europa League : Un Standard courageux s'incline logiquement à Benfica (3-0)

Le Standard s’est incliné sur la pelouse du Benfica Lisbonne (3-0) ce jeudi dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de l’Europa League. Battus à domicile face aux Glasgow Rangers la semaine dernière (0-2), les hommes de Philippe Montanier pointent à la dernière place du Groupe D (0/6). Leur déplacement au Lech Poznan (battu 1-0 par le Glasgow Rangers), jeudi prochain, sera déjà décisif.

Car les Écossais et les Portugais caracolent en tête du Groupe D grâce à leur sans-faute (6/6). Avec six points de retard alors qu'il n'en reste que douze à distribuer, le Standard va devoir réaliser l'impossible pour se hisser dans le duo de tête, synonyme de qualification pour les seizièmes de finale de l'Europa League.

Courageux et bien organisés défensivement, les Liégeois, malgré une différence de niveau flagrante entre les deux équipes, ont tenu bon en première période et réussi à rentrer aux vestiaires avec un score de 0-0. Mais après la pause, Pizzi, à deux reprises (49’ sur penalty 1-0, 76’ 3-0) et Luca Waldschmidt (66’ sur penalty 2-0) ont offert une victoire logique à Benfica, où Jan Vertonghen a disputé toute la rencontre en défense centrale.

Les Rouches, privés notamment de leur métronome Nicolas Raskin et de Maxime Lestienne, toujours positifs au Covid-19, ont donc réussi à résister aux offensives lisboètes en première période. Mais à la pause, les chiffres étaient éloquents : dix tirs en faveur de Portugais, pas une seule offensive digne de ce nom côté liégeois. Et une possession de balle largement en faveur des hommes de Jorge Jesus (67%-33%).