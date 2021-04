Europa League : un ramasseur de balle jette le ballon au visage de Calafiori

La vidéo fait le tour de la toile depuis jeudi soir. Lors de la rencontre d’Europa League entre l’Ajax Amsterdam et l’AS Rome en quarts de finale, un ramasseur de balle a jeté le ballon sur le visage de Riccardo Calafiori (AS Rome), en voulant le lui rendre.

L’action s’est passée en fin de rencontre, alors que l’AS Rome menait 1-2 sur la pelouse de l’Ajax. Le joueur italien de 18 ans avait d’abord nargué le ramasseur en repoussant la première balle qui lui avait été rendue, pour gagner du temps. Frustré, le ramasseur de l'Ajax a envoyé une deuxième balle sur le visage de Calafiori. Le Romain s’est alors énervé contre le ramasseur et est venu se plaindre auprès de l’arbitre qui a brandi le carton jaune contre Calafiori. Le match a ensuite repris normalement et s’est terminé par une victoire des Romains à l’extérieur.

Après la rencontre, le défenseur de l’AS Rome s’est exprimé au micro de la télévision Sky Italia : "Je pensais à beaucoup de choses à ce moment-là. Heureusement, je suis resté calme. Je m’énerverais également si mon adversaire essayait de gagner du temps dans une telle situation. Je ne peux pas dire que je le respecte, mais je comprends," a-t-il déclaré.