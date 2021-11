Europa League - Un petit point et puis s'en va : Genk arrache un partage contre le Dynamo Zagreb et rêve encore d'une qualification

Un bon point arraché par Genk... au bout de l’ennui. Voilà comment on pourrait résumer le duel face au Dynamo Zagreb ce jeudi en Europa League, qui permet aux Limbourgeois de continuer à rêver d'une qualification (1-1).

En panne sèche de confiance depuis de longues semaines, les Limbourgeois ont mis des lustres pour rentrer dans leur rencontre. Le temps pour les locaux, pourtant pas beaucoup plus fringants, de prendre les devants grâce à Menalo, plus prompt pour fructifier une sortie à contre-temps de Vandevoordt à la demi-heure.

Dos au mur et dans l’obligation de renverser la vapeur pour faire perdurer son rêve européen, Genk n’a dû son salut qu’à un but, un peu sorti de nulle part, d’Ugbo juste avant la mi-temps. Titulaire au relais d’un Onuachu visiblement malade, le Canadien a admirablement bien contrôlé un ballon anodin sur corner, avant de planter une praline monumentale dans la lucarne de Livakovic.

Un exploit individuel qui restera quasiment le seul fait d’armes genkois dans cette partie. Quasiment le seul tir cadré des Limbourgeois, d’ailleurs. Le reste du temps, les hommes de John Van den Brom n’auront fait qu’alterner entre de longues séquences défensives et de brèves mais beaucoup trop brouillonnes actions offensives. Seules les 5 dernières minutes auront finalement permis aux avants genkois, Bongonda en tête, de se dégourdir les jambes, sans succès.

5 points marqués en 5 matches, Genk reste 3e et mathématiquement dans la course à la 2e place. Mais encore va-t-il falloir venir à bout du Rapid Vienne (3 points) lors de la dernière journée et espérer que Zagreb (7) s’incline contre West Ham (13).