Europa League : un Antwerp insipide s'incline face au LASK et perd sa 1ère place

Il faut attendre la demi-heure de jeu pour assister à la première occasion anversoise. Sur un centre de Lior Rafaelov , Mbokani perd son duel mais Verstraete suit bien et frappe à côté du but. Après un début de match très compliqué, pour ne pas dire catastrophique, les Anversois parviennent à sortir la tête de l’eau.

La domination est clairement autrichienne, les joueurs de l’Antwerp n’arrivant pas à enchaîner plus de trois passes. Les locaux ont du mal à rentrer dans le match et semblent manquer de concentration, à l’image de Dieumerci Mbokani , signalé trois fois hors-jeu sur dégagement de Jean Butez dans le premier quart d’heure.

En supériorité numérique, l'Antwerp n’y arrive pas

Alors que l’équipe belge revient avec de meilleures intentions qu’en première période, le LASK va calmer les ardeurs des locaux en ouvrant le score. Sur le flanc droit, Grubber centre au deuxième poteau pour Johannes Eggestein, entré au jeu en première mi-temps à la place de Raguz blessé, qui pousse le ballon au fond des filets de Butez (55’, 0-1).

Les Anversois réagissent timidement et donnent pour la première fois du travail au gardien adverse via Mbokani (65’, 0-1). Trois minutes plus tard, James Holland reçoit un deuxième carton jaune et se fait donc exclure, laissant son équipe en infériorité numérique pour la fin de match.

Mais rien n’y fait, l’Antwerp n’arrive pas à se montrer dangereux. Dieumerci Mbokani aura tout de même l’occasion d’égaliser en toute fin de rencontre, mais son lob finit au-dessus du but d’Alexander Schlager. Fin du match, l’Antwerp concède sa première défaite en Europa League.