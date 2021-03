Tottenham a fait le job face au Dinamo Zagreb en 1/8e de finale aller de l’Europa League (2-0). Sans être éblouissants, les Spurs ont gagné et ils n’ont pas encaissé. L’opportuniste Harry Kane a marqué un doublé et mis son équipe sur la voie des quarts.



José Mourinho laisse souffler Toby Alderweireld, Gareth Bale, Lucas Moura et Pierre Emile Hojbjerg au coup d’envoi de pour cette première manche face aux Croates. Il compte sur le trio Lamela-Son-Kane pour faire la différence. Et ce n’est pas évident en début de match.

Le Dinamo serre les lignes, ferme l’axe et limite les espaces. Passes dans le dos de la défense, centres, tentative à distance, Tottenham cherche la clé du cadenas. Sans grande réussite pendant les 20 premières minutes, aussi parce que le jeu de Spurs manque cruellement de tempo.



Dans ce genre de match, la solution vient souvent d’un exploit individuel. Erik Lamela s’en charge. L’Argentin crée une brèche d’un contrôle orienté et s’ouvre une fenêtre de tir d’un crochet court. Tout est parfait… ou presque. Dominik Livakovic est battu mais il est sauvé par son poteau. Pour quelques secondes seulement. Harry Kane rode et actionne tranquillement le marquoir (1-0, 25e).



Les Anglais gèrent sans prise de risque inutile. La montre tourne. Les occasions sont rares. Les défenseurs ont systématiquement le dessus. La domination londonienne est stérile. Il faut patienter un quart d’heure pour assister à un tir en direction du but en deuxième période. Parti du pied de Bruno Petkovic, il finit sa course dans le filet latéral.



Les entrées de Bale, Moura et Steven Bergwijn apportent un peu de vie. Mais c’est l’opportunisme de Kane qui fait encore mouche. Kévin Théophile-Catherine dégage dans les pieds du N.10 anglais. La classe d’Harry fait le reste. Il efface le défenseur et ajuste Livakovic (2-0, 70e). Bale sollicite encore le gardien croate sur un coup franc puissant et flottant (83e).



Tottenham a fait un grand pas vers le tour suivant et se déplacera avec une avance de deux buts au stade Maksimir de Zagreb. Une marge qui devrait être suffisante pour Mou et sa bande, qui n’ont encaissé que six buts en 9 sorties européennes cette saison.