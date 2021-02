Europa League : Tottenham et Alderweireld premiers qualifiés pour les huitièmes de finale

Large vainqueur 1-4 de Wolfsberger AC jeudi dernier, Tottenham a également survolé le match retour 4-0 mercredi et a donc entériné sa qualification pour les huitièmes de finale de l’Europa League. Averti (77e), Tobby Alderweireld a de nouveau joué toute la rencontre avec les Spurs. Les buts anglais ont été marqués par Dele Alli (11e), Carlos Vinicius (50e, 83e) et Gareth Bale (73e).

Si le match aller s’était déroulé sur terrain neutre à la Puskás Aréna de Budapest, en Hongrie, le retour a bien eu lieu au Tottenham Hotspur Stadium. José Mourinho a apporté neuf changements à son onze de départ par rapport à celui battu 2-1 à West Ham le week-end dernier. Alderweireld, Ben Davies et Matt Doherty ont retrouvé leur place en défense et Alli en attaque. L’international anglais n’a pas loupé l’occasion de se mettre en évidence, ouvrant le score d’un spectaculaire ciseau sur un centre de Doherty (11e, 1-0).

Tottenham a multiplié les passes autour du rectangle autrichien sans mettre véritablement Manuel Kuttin en difficulté. Le gardien autrichien a toutefois été battu sur une reprise de Vinicius mais Gustav Henriksson a surgi pour sortir le ballon in extrémis (44e).

De retour sur la pelouse avec la pause, le Brésilien a doublé le score d’une reprise de la tête chirurgicale sur un centre en retrait d’Alli (50e, 2-0). Les Spurs avaient le contrôle total de la rencontre et se sont créés plus d’occasions de but mais ils ont dû patienter pour voir Bale, monté au jeu (69e), reprendre en première intention un centre d’Alli dans le rectangle (73e, 3-0).

Enfin, sur un effort de Dane Scarlett le remplaçant d’Alli (82e), Vinicius a inscrit son 6e but en Europa League cette saison (83e, 4-0). Seul Pizzi, l’attaquant de Benfica, a fait mieux avec 7 buts.