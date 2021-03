Europa League : Tottenham doit finir le boulot au Dinamo Zagreb

Avec une défaite ce week-end à Arsenal, Tottenham, qui restait sur cinq victoires consécutives, doit se reprendre. La machine s’est donc un peu enrayée dimanche. Quoi de mieux donc que l’Europa League pour relancer une série.

Ça tombe bien : Tottenham est favori lors du match retour contre le Dinamo Zagreb. Vainqueur 2-0 grâce à un doublé d’Harry Kane, les hommes de José Mourinho n’ont plus qu’à finir le travail pour passer en quart de finale.

D’autant plus que du côté du Dinamo, le club n’est pas au mieux. L’entraîneur Zoran Mamic, dont la condamnation à quatre et huit mois de prison pour détournement de fonds a été confirmée par la Cour suprême a démissionné de son poste lundi soir. Autant dire que le club fait plus parler de lui dans la presse que sur le terrain.

Le club a désigné Damir Krznar, l’assistant de Mamic au poste d’entraîneur et directeur sportif. A lui de tenter de renverser la tendance.