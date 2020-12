Europa League : Tottenham – Antwerp, soirée de gala et 1ère place en jeu pour les Anversois (LIVE vidéo à 21h)

Déjà qualifiés, Tottenham et l’Antwerp se disputeront la première place du groupe J ce jeudi au Tottenham Hotspur Stadium lors de la dernière journée de la phase de groupes d’Europa League. Un affrontement entre le Matricule n°1 et le leader de Premier League à suivre en direct vidéo sur Auvio et Tipik à partir de 21h.

Vainqueurs surprise lors du match aller (1-0), les Anversois tenteront de rééditer cet exploit en Angleterre pour donner un goût encore plus spécial à cette campagne mémorable qui leur a permis de passer l’hiver européen pour la première fois depuis 28 ans et leur chevauchée jusqu’en finale lors de la Coupe des Coupes 1992.

Avec 12 points, le 'Great Old' part avec un avantage sur les Spurs (10 points) pour s’approprier de la première place, en principe plus favorable en vue du tirage au sort des seizièmes de finale.

"Je veux voir la même mentalité que contre Chelsea et Arsenal", a prévenu avant la rencontre José Mourinho qui se souvient de l’attitude désinvolte des siens lors du match aller.