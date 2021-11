Europa League : surclassé par le Fenerbahçe, l’Antwerp dit quasiment adieu à son rêve européen (0-3)

Pour la quatrième journée d'Europa League, l’Antwerp a reçu, en petite forme, le Fenerbahçe pour un match très important pour son avenir européen. À l’issue d’une rencontre à sens unique, les Anversois se sont inclinés 0-3 et restent donc à la dernière place de le classement du groupe D. En se positionnant quatrièmes, les hommes de Brian Priske ont peu de chances d’éviter une élimination. Pour espérer grappiller une place, il faudrait un miracle lors des deux derniers matchs de poule contre Francfort et l'Olympiakos.

Malgré un début de match très fébrile pour les Turcs et plusieurs occasions dans le rectangle pour l’Antwerp, c’est Mert Yandas qui ouvre le score pour le Fenerbahçe en trompant le gardien anversois à la 9ème minute (0-1).

Poussés par leur premier goal, les Turcs se réveillent et enfoncent le clou avec un second but offert par Max Meyer avec Mergim Berisha à l’assist à la 16ème minute (0-2).

À côté de leur première mi-temps, les Anversois, très dispersés, ont du mal à transformer des situations limpides en occasions et laissent les Turcs prendre le pas. Les Stambouliotes enterrent l’équipe de Brian Priske grâce à une magnifique reprise acrobatique de Mergim Berisha à l’aube de la demi-heure de jeu (0-3).

Complètement dans les cordes, le Old Great rentre dépité aux vestiaires après une première partie de jeu très décevante.

Dans un sursaut d’orgueil, l’Antwerp est remonté sur le terrain avec d’autres ambitions et enclenche l’offensive en s’infiltrant dans le rectangle à plusieurs reprises dans la première partie de la deuxième mi-temps. Les joueurs anversois parviennent à s’installer un peu plus aisément dans le jeu mais, à l'image de la première mi-temps, les Limbourgeois n’arrivent pas à faire trembler leurs adversaires et le soufflé retombe rapidement. L’Antwerp est complètement dominé lors de cette quatrième journée et vit un véritable cauchemar.

Sans la moindre véritable grosse occasion lors de la deuxième partie de match, le score final reste à 0-3. Le Fenerbahçe, avec un onze de base modifié, s’est montré plus en forme sur la pelouse du Bosuilstadion et a définitivement mis l’Antwerp K.O. sur la scène européenne.