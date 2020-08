Europa League : Séville bat les Wolves pour s'offrir un duel face à ManU, Dendoncker s'arrête en quarts

Nouvelle demi-finale pour Seville en Europa League - © FRIEDEMANN VOGEL - AFP

FC Séville - Wolverhampton : Le Résumé du Match - Europa League - Quart de Finale - 11/08/2020 Le FC Séville s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa en battant Wolverhampton 1 à 0 mercredi à Duisbourg, lors d'un quart de finale disputé sur match unique et à huis clos. En demi-finale le dimanche 16 août à Cologne, l'équipe de Julen Lopetegui, 4e de Liga, sera opposée à Manchester United, tombeur la veille de Copenhague 1 à 0 après prolongation. L'unique but du match a été marqué par l'Argentin, ancien Marseillais, Lucas Ocampos, de la tête, à la 88e minute, sur un centre de son compatriote Ever Banega. Une victoire méritée pour les Espagnols sur l'ensemble d'une rencontre très fermée, au cours de laquelle le club anglais, 7e de Premier League, a manqué un penalty en première période, sifflé pour une faute du Brésilien Diego Carlos sur l'ancien attaquant de Barcelone Adama Traoré. Le gardien marocain de Séville Bono a en effet arrêté le tir du Mexicain Raul Jimenez (13e), pour ce qui restera comme l'unique occasion du match des Anglais.